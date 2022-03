Ucraina: da giunta e consiglio comunale di Benevento circa 5mila euro Contributi da sindaco, assessori, consiglieri di maggioranza e di opposizione

Circa 5000 euro: è questa la somma che il Comune di Benevento destinerà alla popolazione dell'Ucraina colpita dalla guerra e quantomai bisognosa di aiuti in termini di beni di prima necessità, medicine e altro.

La somma deriva dal contributo che hanno deciso di dare i membri di giunta: sindaco e assessori destineranno 200 euro della loro indennità all'emergenza, arrivando così alla somma di 2000 euro.

Anche i consiglieri di maggioranza stanno decidendo in queste ore di contribuire, con circa 100 euro a testa: anche in questo caso si raggiunge la somma di 2000 euro.

Come noto, poi, anche l'opposizione ha contribuito, annunciando di aver destinato il gettone di presenza del consiglio, che ammonta a circa 40 euro lordi, per la popolazione ucraina: hanno aderito tutti i 12 consiglieri d'opposizione, arrivando così a circa 500 euro.

Non è escluso, anzi, viene ritenuto molto probabile che iniziative di solidarietà di questo tipo verranno replicate nelle prossime settimane.