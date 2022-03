"Rimosso l'amianto dalla ex scuola Sannio" L'assessore Rosa: "Altro risultato del lavoro che sta svolgendo il settore Ambiente"

"L'area dell'ex Scuola Sannio è stata definitivamente e completamente liberata dai rifiuti tra cui, come si ricorderà, era presente anche amianto. Nei mesi scorsi avevamo monitorato anche l'eventuale dispersione di fibre di amianto all'esterno dell'area del cantiere, con apparecchiature apposite: le fibre non si erano disperse nell'area cantiere e dunque neppure all'esterno. Va da sé, tuttavia, che con la totale rimozione dei rifiuti viene sanata una situazione che costituiva, giustamente, una fonte di preoccupazione per i cittadini. Ringrazio perciò la ditta che si è occupata della rimozione dei rifiuti e tutto il settore ambiente per l'eccellente lavoro svolto che costituisce un ulteriore importante risultato di questa amministrazione per la tutela dell'ambiente cittadino". Lo dichiara l'assessore all'Ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa