"Lampioni storici di Corso Garibaldi stravolti dal restyilng" Alternativa per Benevento: "Notevoli passi indietro: si rimedi a questo sfregio"

Lampioni storici "stravolti" dal restyling deciso dall'amministrazione? E' l'accusa di Alternativa per Benevento: “La vicenda della sostituzione dei lampioni novecenteschi del corso Garibaldi merita parole di chiarezza. Più volte l’amministrazione comunale ha garantito che tutto tornerà come prima una volta terminata la necessaria opera di manutenzione e ristrutturazione. Così fino ad ora non è stato. I primi lampioni ‘riconsegnati’, infatti, presentano degli evidenti stravolgimenti rispetto alla forma originaria. La bellezza sarà anche soggettiva, come si suol dire, ma dal punto di vista del fascino e dell’eleganza i passi indietro sono notevoli e innegabili. L’auspicio è che si possa porre rimedio a questo sfregio. I lampioni liberty rappresentano un tratto caratterizzante del nostro principale corso, sono parte integrante della Città ‘cartolina’. Senza entrare in questioni squisitamente tecniche, raccogliendo le sollecitazioni di tanti beneventani, ribadiamo un concetto: estetica e sicurezza possono coesistere, basta volerlo davvero”.