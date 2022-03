Fratelli d’Italia Sannio, Vesce è responsabile politico dell'area Medio Calore La nomina del coordinatore provinciale Mimmo Matera

Fratelli d’Italia Sannio prosegue speditamente il rafforzamento sul territorio. Il Coordinatore provinciale Mimmo Matera annuncia, infatti, una nuova nomina: si tratta dell’avvocato Paolo Vesce, consigliere comunale di Calvi, nominato responsabile politico dell'area Medio Calore ed in particolare per i comuni di San Giorgio del Sannio, Calvi, San Nazzaro e San Martino Sannita.



Il Coordinatore provinciale Mimmo Matera dichiara: "Con la nomina di Paolo Vesce, allarghiamo e rafforziamo ulteriormente il nostro raggio di azione. Un professionista stimato, che milita da tempo nel nostro partito e che saprà certamente coordinare adeguatamente le aree di sua competenza, a partire da San Giorgio del Sannio che farà da capofila”.

Paolo Vesce si dice “onorato della nomina ricevuta” e spera di “ripagare pienamente la fiducia che Fratelli d’Italia ha riposto nella sua persona per la crescita del partito sul territorio”.