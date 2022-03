Missione salute del Pnrr, nel Sannio sono 21 gli interventi Mortaruolo: "11 Case della Comunità, 5 Centrali operative Territoriali e 5 Ospedali di comunità"

“Al via l’iter di attuazione degli interventi della Missione salute del Pnrr: sono state ripartite fra le Regioni le risorse, pari a quasi 18,5 miliardi di euro, destinate agli interventi del Piano nazionale ripresa e resilienza e del Pnc, il Piano per gli investimenti complementari, la cui attuazione è affidata alle amministrazioni regionali". Ad annunciarlo è il consigliere regionale sannita Erasmo Mortaruolo che scende nel dettaglio per quanto riguarda la provincia di Benevento.

"Con l'avvenuta registrazione del decreto ministeriale di ripartizione (varato il 20 gennaio scorso) la fase successiva è già in corso. Si tratta di oltre 8 miliardi e 42 milioni di euro, di cui il 41,1% destinato alle Regioni del Mezzogiorno. Gli interventi sono suddivisi tra “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale” e “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale”. Per la componente 1, “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale sanitaria (7 miliardi euro complessivi) la Regione Campania nel Sannio, attraverso l’ASL Bn1, ha programmato un totale di 21 interventi (anche se è prevista qualche ulteriore integrazione) ripartiti tra Case della Comunità (11), Centrali operative Territoriali (5) e Ospedali di Comunità (5). Nell'ambito di tali obiettivi, verranno potenziate le strutture esistenti e creati nuovi presidi territoriali (attivazione di Case della Comunità entro il primo semestre 2024), i servizi domiciliari e digitali (con la presa in carico, entro la metà del 2026, del 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni non autosufficienti o con patologie croniche), l’offerta assistenziale intermedia a livello territoriale (realizzazione di Ospedali di Comunità entro la metà del 2026). La finalità è quella di superare alcune criticità riscontrate a causa delle tendenze demografiche in atto (invecchiamento della popolazione), epidemiologiche (crisi sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19) e sociali (significative disparità territoriali e di assistenza sul territorio) rafforzando la prevenzione e l'assistenza territoriale, promuovendo l’integrazione tra i servizi sanitari e sociali, assicurando l'equità di accesso alle cure e nell'erogazione delle prestazioni, puntando su un ammodernamento delle strutture del Sistema sanitario nazionale, anche in termini di formazione, risorse digitali e tecnologiche e infine promuovere la ricerca scientifica in ambito biomedico. Le schede di intervento caricate ad oggi per l’attivazione di Case di Comunità riguardano i comuni di Benevento, Cerreto Sannita, Montesarchio, Morcone, Pietrelcina, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Marco dei Cavoti, Sant’Agata dei Goti, Telese Terme e Torrecuso. Quelle relative alle Centrali operative Territoriali interessano i Comuni di Benevento, Cerreto Sannita, Pietrelcina, San Bartolomeo in Galdo e Sant’Agata dei Goti. Infine, quelle per la realizzazione degli Ospedali di Comunità includono i comuni di Cerreto Sannita, Montesarchio, Pietrelcina, San Bartolomeo in Galdo e Sant’Agata dei Goti”.