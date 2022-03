Carcere Airola, Maglione: «Lavori facciata al via, ora focus su altri fondi» Il deputato M5S: nei prossimi giorni incontrerò i vertici del Dipartimento per la giustizia minorile

«Il Provveditorato ha dato l’ok al progetto di rifacimento della facciata dell’IPM di Airola con solo una prescrizione, già in fase di approfondimento. Questo significa che si è entrati, finalmente, nella fase esecutiva e quindi a breve i lavori avranno inizio», a dirlo in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione.

«L’attenzione sulla struttura resta alta - prosegue Maglione - ecco perché nei prossimi giorni incontrerò i vertici del Dipartimento per la giustizia minorile regionale, con cui avvierò un approfondimento per l’ulteriore progettualità che interesserà l’istituto e per la quale sono stati stanziati oltre 12 milioni di euro. Naturalmente, l’avvio dei lavori per la ristrutturazione della facciata è già un’ottima notizia. Un risultato attesissimo dai cittadini e ottenuto grazie alla continua sinergia con la direttrice del carcere Marianna Adanti e gli uffici del Provveditorato, sul cui iter - è diverso ricordare - ha pesato non poco l’emergenza pandemica. Restituire la piena fruibilità del Corso Montella ai cittadini è la priorità e ringrazio la direttrice anche per aver voluto da subito accogliere la richiesta di manutenzione dello spazio recintato», conclude il deputato.