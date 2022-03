Fi, Moles: "Non sarà nel Sannio, conferenza solo rinvita" "Dopo la scomparsa di Antonio Martino non potrò essere presente"

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente dei Senatori di Forza Italia, Giuseppe Moles, non potrà partecipare alla conferenza “Forza Italia nel Sannio c’e’”, prevista per domani, lunedì 7 marzo, a Benevento. “Sono molto dispiaciuto - afferma in una nota l'esponente di governo - mi scuso con il Coordinamento Provinciale azzurro di Benevento ma, dopo la perdita del mio maestro Antonio Martino, esponente di spicco di Forza Italia, non potrò essere presente alla conferenza. Chi mi conosce sa perfettamente il legame che avevo con il Professore e sono certo che comprenderà il momento. L’appuntamento è in ogni caso solamente rinviato. Individueremo, con il Coordinatore Provinciale di Benevento, Francesco Maria Rubano, un’altra data utile per l’incontro”.