Pnrr, Mortaruolo: "Per ridisegnare sanità territoriale no a soluzioni parziali" "Ospedale di Sant'Agata, riprendere immediatamente percorso"

“Il Sannio non può e non deve permettersi soluzioni parziali. Le risorse del PNRR e la programmazione regionale permetteranno nei prossimi anni di ridisegnare completamente il nostro territorio, a partire proprio dalla sanità”. Così Erasmo Mortaruolo, consigliere regionale e vicepresidente della commissione Lavoro, Attività Produttive e Turismo della Campania intervenuto all'indomani dell'approvazione dei progetti da candidare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il Sannio, in particole per quelli che riguardano l'ambito sanitario.

“Gli interventi previsti per le case di comunità, le centrali operative e gli ospedali di comunità - aggiunge l'esponente sannita a Palazzo Santa Lucia - rappresentano un pezzo di questo nuovo corso. Un cambio di visione resosi necessario proprio dalla pandemia, che ha fatto crescere l’esigenza di maggiori investimenti proprio sulla medicina di territorio e sulla prevenzione. Tuttavia, questi interventi non possono essere dei palliativi, per rimanere nel gergo medico. E non devono essere sostitutivi degli impegni che ci siamo dati, come giustamente ricordato dal gruppo del Partito democratico di Sant’Agata dei Goti.

Occorre immediatamente riprendere il percorso che in sinergia con la Regione Campania e l’allora Amministrazione comunale, guidata da Carmine Valentino, è stato perseguito sulla struttura sanitaria del Sant’Alfonso Maria de' Liguori e che ha condotto al DCA 41/2019. Insieme agli amici del Partito Democratico, i cittadini e le Istituzioni mi farò promotore di tutte le iniziative utili per non disperdere l’enorme lavoro fatto negli anni passati".