Fondo Valle Vitulanese: dalla Regione 45 milioni di euro Risorse assegnate alla Provincia: "Completamento è obiettivo strategico per il Sannio"

Il Direttore generale per la Mobilità della Regione Campania, Roberta Cavalli, ha firmato il Decreto di ammissione provvisoria al finanziamento per il completamento della Fondo Valle Vitulanese e lo ha notificato alla Provincia di Benevento, ente attuatore dell’opera stradale, assegnando le risorse finanziarie pari a € 45.560.000,00 necessarie a realizzarlo.

Lo comunica Nino Lombardi, Presidente facente funzioni della Provincia, che aveva preannunciato il 17 febbraio scorso importanti novità per il completamento sia della Fondo Valle Vitulanese che della Fondo Valle Isclero - come in realtà è appunto avvenuto.

Il provvedimento regionale per la Fondo Valle Vitulanese fa seguito all’approvazione definitiva del progetto e di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi di competenza della Provincia realizzati il 31 gennaio scorso.

La Direzione generale della Regionale ha dunque stanziato i fondi disponibili per quelli che sono indicati testualmente come “Lavori di completamento dell’arteria in direzione “Valle Caudina – S.S. 7 Appia 3° lotto (ex 4° lotto) e bretella di collegamento alla S.S. 7 Appia – 1° stralcio funzionale a valore sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE”.

Il Presidente Lombardi ha commentato il provvedimento regionale affermando che si tratta di una decisione probabilmente irripetibile, almeno per i prossimi anni se non decenni, a servizio del territorio dei Comuni della Vallata Vitulanese e, per tale ragione, si tratta di una notizia di grande rilevanza.

«Il completamento di quest’opera stradale - ha affermato Lombardi – coglie un obiettivo strategico perché pone in collegamento le Statali 372 e 87 con la Statale 7 Appia, dunque, realizzando un asse interregionale rapido di collegamento tra il Mar Tirreno centrale e l’Adriatico molisano abbattendo significativamente le percorrenze e i tempi attualmente necessari.

Questa Fondo Valle, peraltro - ha proseguito il Presidente Lombardi - consentirà alle popolazioni ed alle attività produttive e commerciali di Castelpoto, Foglianise, Vitulano, Cautano Tocco Caudio, Campoli del Monte Taburno, Apollosa di avere un accesso migliore, più agevole e sicuro alle grandi direttrici di traffico nazionali.

Sono soddisfatto di questo risultato anche sotto il profilo istituzionale – ha quindi sottolineato Lombardi: infatti, con questo Decreto Regionale della Mobilità si è dato atto che la Provincia di Benevento ha rispettato in pieno e rigorosamente i doveri ascritti e i tempi assegnati dalle Autorità di Governo, riuscendo così a salvaguardare nell’esclusivo interesse del territorio sannita, un investimento di tale rilevanza economico-finanziaria.

Del resto – ha concluso Lombardi –, avevamo detto che avremmo onorato il nostro compito e precisamente questo abbiamo fatto. Ribadisco ancora una volta di essere pronto a verificare in sede di attuazione dell’intervento tutto quanto è possibile fare per migliorarlo al fine di superare ogni criticità».