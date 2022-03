Mortaruolo: "Diga Campolattaro: passi in avanti, ma non abbastanza" Il consigliere: "Restano tagliate fuori da opere irrigue aree importanti"

Un tavolo in Regione Campania con tutti gli attori principali per trovare soluzioni adeguate all’irrigazione dei comuni della provincia di Benevento attraverso il progetto della Diga di Campolattaro. Se ne farà carico il Consigliere regionale della Campania, Erasmo Mortaruolo.

“Con la pubblicazione sul BURC del provvedimento con il quale la Giunta De Luca ha deliberato di attuare l’intero programma di interventi tra l’uso idropotabile e quello irriguo, grazie a uno stanziamento di 103 milioni 894 mila euro con fondi comunitari - spiega Mortaruolo - è stato fatto un ulteriore passo avanti per rendere funzionale la Diga di Campolattaro attraverso le opere di derivazione idrica. Come sostiene il presidente di Coldiretti tuttavia, queste non saranno sufficienti a servire i campi di buona parte del nostro Sannio, eccezion fatta per la Valla Telesina”.

“Questo intervento strategico - prosegue Mortaruolo - che conferma la capacità progettuale della Regione Campania e l’attenzione verso un’opera di valenza storica, purtroppo, dati alla mano, non consentirà ancora di raggiungere la piena autonomia idrica ai nostri territori, e dunque occorre un ulteriore sforzo per far in modo che altre aree ad elevata vocazione agricola, come il Fortore, il Medio Calore, il Cubante e le contrade che circondano il capoluogo, non restino tagliate fuori da quelle servite dall’invaso”.

“Pertanto - conclude il Consigliere regionale del Pd - faccio mio l’allarme lanciato da Coldiretti: mi sto già attivando per un organizzare un incontro a Napoli tra istituzioni, tecnici, rappresentanti delle confederazioni agricole per individuare la strada migliore per evitare l’isolamento idrico dei Comuni sanniti. Sarebbe paradossale che di un’opera che insiste sul nostro territorio finirebbero col beneficiare tutte le altre province campane tranne quella che la ospita”.