Ato, Agostinelli: "Pd non partecipa? Ci aveva chiesto tre consiglieri..." Il segretario provinciale di Noi di centro: "Decisione di non partecipare? No, fatti fuori"

Nel merito delle questioni relative all'Ato arriva la replica del segretario provinciale di Noi di Centri, Carmine Agostinelli. Cacciano, segretario provinciale del Pd, aveva spiegato che il partito si sarebbe tenuto fuori dalla competizione, ma Agostinelli dice che così non è, replicando anche al sindaco di Foiano Ruggiero:

" Quante bugie. Lui e il suo partito, a suo dire, avrebbero deciso di non partecipare alla competizione. La realtà è che siete stati fatti fuori. State semplicemente raccogliendo i frutti del vostro seminato. Mi dispiace, lo dico davvero, per quella componente del tuo partito che invece cercava un’intesa, evitando al PD questo brutto epilogo. Tu e il tuo segretario potete raccontare quello che volete. I fatti li conosciamo: semplicemente perché li abbiamo vissuti. Il PD, non avendo i numeri per presentare la lista, ha chiesto aiuto a Napoli per siglare un accordo con Noi Di Centro.

Ci hanno chiesto tre consiglieri, abbiamo risposto con la necessità di una intesa politica. Da quel momento è sceso il silenzio! Avete continuato a contattare tanti sindaci (fino a ieri mattina) elemosinando firme per sottoscrivere la lista, ricevendo soltanto no. Sapevamo che non avevate la forza di fare la lista e nonostante questo avevamo dato la disponibilità alla mediazione regionale per una presenza PD con motivazioni politiche ed istituzionali. Come è finita? Che avete totalmente deragliato. Non siete stati in grado di presentare nessuna lista.

Le uniche liste presentate sono le nostre: eleggeremo 12 consiglieri su 12. Per quanto riguarda poi la gestione passata del sistema rifiuti, caro Peppe, meglio lasciar stare, altrimenti dovremmo scrivere pagine intere per l’opaco ventennio a guida PD".