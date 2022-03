Pd: sabato debutta la nuova squadra Ad Apice si riuniscono gli organismi eletti lo scorso 26 febbraio

A partire dalle ore 16:00 di sabato 12 marzo, c/o l’auditorium Aldo Moro di Apice, si riuniscono i neo eletti Organismi della Partito Democratico Sannita (Assemblea, Direzione e Commissione di Garanzia) in prosecuzione del dibattito svoltosi a Molinara lo scorso 26 febbraio in sede di Congresso Provinciale.

Parteciperanno altresì all’incontro i Sindaci e i Segretari di circolo.

Sarà anche l’occasione per presentare la squadra approntata dal Segretario Provinciale, Giovanni Cacciano. La Segreteria Provinciale, la cui composizione è stata completata nella giornata di ieri, e i Responsabili dei 6 (sei) Dipartimenti, in via di definizione.

Con riferimento all’esecutivo provinciale, il Segretario ha inteso comporre una squadra molto snella (meno della metà rispetto alla formula nazionale) nella perfetta parità di genere.

Oltre ai due vice segretari, Giovanna Petrillo, con delega alla missione «Prossimità, politiche del lavoro e contrasto alle diseguaglianze», e Pio Canu, con delega alla missione «Sostenibilità, Ambiente e Rifiuti», la Segreteria è così composta:

Genito Paola: Responsabile Giustizia e Diritti; Ciambriello Samuele: Sviluppo economico, Terzo Settore, Missione PMI ; Guerrera Vittoria: Responsabile Circoli e Tesseramento; Palermo Giovanni: Autonomie territoriali e Enti Locali; Fortunato Antonietta: Coordinatrice Organizzativa Segreteria Provinciale: Palumbo Italo: Coordinatore Politico Segreteria Provinciale.