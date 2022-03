Nuovo ingresso per Forza Italia: aderisce Stefanelli Assessore alla Comunità Montana Titerno. Rubano: "Crescita costante del partito sul territorio"

“L’Assessore Stefanelli rappresenta per noi un riferimento importante nell’area del Tammaro e del pre-Fortore. Il nostro partito segnala una crescita territoriale importante. Dimostriamo che l’impegno messo in campo fino ad oggi riesce a presentare una proposta politica diretta e concreta, mirante a dare un contributo al territorio ed alla cittadinanza. Noi, a differenza di altri, non ci muoviamo per altre logiche. Con Fulvio Stefanelli sono sicuro che faremo un buon lavoro per Circello ed i comuni limitrofi”- Così il Vice Coordinatore Regionale e Commissario Provinciale di Forza Italia a Benevento, Francesco Maria Rubano.



“Ho deciso di impegnarmi attivamente in Forza Italia alla luce del ruolo che il movimento sta espletando in provincia di Benevento. L’organizzazione che il Commissario Provinciale, Francesco Maria Rubano, sta costruendo Comune per Comune, riesce a far ritornare Forza Italia un partito di riferimento, capace di coinvolgere la base elettorale, fino ad oggi trascurata. Insieme ai tanti colleghi amministratori che hanno preceduto la mia adesione, sono sicuro che riusciremo a scrivere un percorso unitario che sia in grado di dare risposte concrete al nostro Sannio, cui necessità di attenzione vera”- È quanto ha dichiarato l’Assessore alla Comunità Montana Tammaro-Titerno, Fulvio Stefanelli.