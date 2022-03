Mastella: "Stagione di sacrifici: serve contenere costi energetici" Domani primo incontro per stabilire una strategia di risparmio

La situazione, in considerazione del caro carburanti, energia e materie prime derivante dalla guerra in Ucraina impone riflessioni e scelte importanti. Perciò a Benevento il sindaco Mastella ha indetto un incontro per definire una strategia di contenimento dei costi energetici delle strutture pubbliche e private: “Ci attende, temo, un nuova stagione di sacrifici determinati da questo insano conflitto bellico. Perciò, domani, ho convocato un primo incontro, per definire una strategia di contenimento dei costi energetici delle strutture pubbliche e private”.