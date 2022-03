"Dove sono finiti i lampioni storici dei giardini Piccinato?" L'interpellanza del consigliere del Partito Democratico, Raffaele De Longis

Raffaele De Longis, consigliere comunale del gruppo Pd, ha interpellato il sindaco e l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Benevento in merito ai lavori di restauro dei lampioni storici dei Giardini Piccinato e delcorso Garibaldi e alla loro ubicazione

Tra le richieste di De Longis anche quella di conoscere se esistono soluzioni alternative alla rimozione dei corpi illuminanti che possano salvaguardare sia il valore storico degli stessi che rispettare le nuove normative sulla riduzione dell'inquinamento luminoso.

L'interpellanza è stata sottoscritta anche dai consiglieri del Pd Fioretti, De Lorenzo e Varricchio e di Città Aperta Micelie Perifano.

In particolare De Longis chiede di conoscere la tipologia di restauro effettuata in questi anni sui lampioni storici di Giardini Piccinato; e ancora “dove sono ubicati in attesa di installazione; - la data di installazione presso il loro luogo di origine; La tipologia di restauro effettuata sui primi quattro lampioni di Corso Garibaldi; se esistano soluzioni alternative alla rimozione dei corpi illuminanti che possano salvaguardare sia il valore storico degli stessi che rispettare le nuove normative sulla riduzione dell'inquinamento luminoso”.