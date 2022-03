E in Regione nasce il gruppo consiliare mastelliano "Noi di Centro" Ne faranno parte Maria Luigia Iodice (capogruppo) e il sannita Gino Abbate

"E' ufficiale la nascita di un nuovo Gruppo Consiliare in Regione Campania, 'Noi di Centro', rappresentato in Consiglio dall'onorevole Maria Luigia Iodice e dall'onorevole Luigi Abbate, diventa autonomo e la capogruppo sara' proprio la Consigliera Regionale casertana". E' quanto si legge in una nota. "Ringrazio tutto il movimento - spiega la dottoressa di Marcianise, Maria Luigia Iodice - ed in particolare il nostro leader Clemente Mastella per la fiducia accordatami. E' un onore, per me, essere capogruppo di una formazione cosi' importante ed ambiziosa. Daro' il massimo per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Naturalmente lo faro' in tandem con l'onorevole Luigi Abbate, un grande amico ed un ottimo consigliere regionale".