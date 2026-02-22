Under 15, successo del Benevento contro il Guidonia Importante risultato per la squadra allenata da Festa

Benevento-Guidonia 3-1

Benevento: Nuzzo, Sansaro, Sarracino (17'st Goglia), Kaba Diakite (17'st Maglia), Licciardi (10'st Gargiulo), Circelli, Grosso La Valle (30'st Criscuolo), Ronga (30'st Santarpia), Schetter (1'st Renzi), Di Laora (30'st De Rosa), Mirra (10'st De Vito). A disp.: Ippolito. All.: Festa

Guidonia: Filardo (38'st Fatello), Pierangeli (38'st Di Ventura), Zacaroli (38'st De Cinti), Ferraro, De Gasperis, Fantauzzi (10'st Okafor), Genovesi (30'st Pietrangeli), Iacomino (38'st Fioravanti), Ciliberti (30'st Corcione), Marques (38'st Montioni), Rotaru (10'st Di Giovanni). All.: Cecchetti

Arbitro: Iuliano di Nocera Inferiore. Assistenti: Ievolella e Zullo di Benevento

Marcatori: 1'pt Di Laora, 12'pt Schetter, 32'pt Grosso La Valle, 38'pt Ciliberti

Note: Espulso Ferraro al 24'st

Secondo successo consecutivo per la formazione under 15 del Benevento. I giallorossi si sono imposti col punteggio di 3-1 sui pari età del Guidonia. Di Laora ha sbloccato il risultato dopo pochi secondi dall'inizio del match, poi Schetter ha raddoppiato al 12', prima del gol di Grosso La Valle che realizzato il tris sannita. Al 38' è arrivata anche la marcatura degli ospiti, siglata da Ciliberti. Nella ripresa, il Benevento ha gestito al meglio il vantaggio. Da segnalare l'espulsione di Ferraro al 24'. Nella prossima giornata, i giallorossi saranno di scena in casa del Campobasso.