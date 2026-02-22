Under 17, Benevento ko: il Guidonia vince all'Avellola Sconfitta casalinga per la formazione allenata da Schiavi

Benevento-Guidonia Montecelio 1-2

Benevento: Sessa; Petrizzo, Pane, Carandente (10'st Baldacci), Picardi, Jerradi, Lo Russo (25'st Migliaccio), Viscovo, Amico (17'st Cammarota), De Benedetto (25'st Perfetto), Pirozzi. A disp.: Tagliente, Maione, Liguori, Bembo, Spinesi. All.: Niro (Schiavi squalificato)

Guidonia: D'Isanto; Sabuzi (21'st Fantini), Felici, Rossi, Crescimbeni, Resciniti (28'st Figueroa), Diori (42'st Guidarelli), Francia, Dimattia (28'st Guida), Larocca, Vitelli (42'st Pecorella). A disp.: Raponi, Di Rienzo, Ezioni, Amici. All.: Centioni

Arbitro: Guarino di Avellino. Assistenti: Russo di Ariano Irpino e Trebbi di Benevento.

Marcatori: 33'pt Diori (G), 5'st su rig. Amico (B), 40'st su rig. Vitelli (G)

Sconfitta all'Avellola per la formazione under 17 del Benevento. Sul sintetico dell'impianto sportivo di via Avellino si è imposto il Guidonia col punteggio di 2-1. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 33' con Diori. Nella ripresa, Amico ha pareggiato i conti su calcio di rigore. La rete che ha regalato la vittoria al Guidonia è arrivata al 40', anche questa su rigore, e ha portato la firma di Vitelli. Nella prossima giornata, la squadra allenata da Schiavi affronterà il Campobasso in trasferta.