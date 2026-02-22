Giornata raccolta raee: grande partecipazione all'iniziativa promossa dall'Asia Non solo rifiuti elettronici: raccolta aperta anche a piccoli ingombranti e altro

Vecchi elettrodomestici, cellulari ma anche piccoli ingombranti, farmaci scaduti. In poche ore si sono riempiti cassoni e camion. Asia a lavoro per rendere Benevento sempre più green con una nuova giornata dedicata alla raccolta straordinaria in piazza Pacca.

Una manifestazione riuscitissima nell'ambito di un percorso che ha preso il via da tempo.

“Continuiamo a proporre queste giornate – ha spiegato Rosa Francesca, Responsabile Area impianti Asia Benevento - per raccogliere quanti più rifiuti possibili, andando noi verso il cittadino”.

Un'apertura nata dalla consapevolezza che “a volte si preferisce lasciare in cantina i Raee e altri piccoli elettrodomestici piuttosto che conferirli all'ecocentro comunale. Altre volte addirittura vengono conferiti nell'indifferenziato con una notevole perdita di risorse” chiarisce ancora Francesca e dettaglia “in questo modo, invece, siamo noi ad avvicinarci al cittadino”.

Ripercorrendo l'iniziativa in campo poi dettaglia “Queste giornate, inizialmente dedicate alla sola raccolta dei Raee, perché Asia, insieme al Comune, ha vinto un apposito bando, sono state estese al conferimento anche di altre tipologie di rifiuti: una richiesta che è arrivata direttamente dai cittadino e che si è rivelata vincente per incrementare le nostre attività”. E sull'iniziativa odierna “Quella di oggi è una delle giornate meglio riuscite e questo non può far altro che farci piacere”.

Infine la responsabile impianti di Asia Benevento fa il punto sui prossimi passi “siamo impegnati nei progetti nati grazie al PNRR che il Comune ha avviato e che sono ormai in dirittura d'arrivo. IN particolare per quanto riguarda l'impianto multimateriale (ndr localizzato in contrada Olivola) speriamo prima dell'estate di avviare le attività consentendo di recuperare e raggiungere una frazione di raccolta differenziata sempre maggiore”.