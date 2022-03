Nomina Commissione Edilizia, Apb: "Violato il Regolamento, atto illegittimo" Non è stato nominato un agronomo come prescritto dal regolamento

"Si apprende dalla stampa che la Giunta Comunale 'ha approvato' la composizione della nuova Commissione Edilizia. Ebbene, ha approvato un atto manifestamente illegittimo".

Così i consiglieri comunali di 'Alternativa per Benevento' Luigi Diego Perifano, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, Angelo Miceli, Luigia Piccaluga Principe, Vincenzo Sguera, Marialetizia Varricchio.

"L’art.41 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Benevento - spiegano - , nel disciplinare la composizione della Commissione Edilizia, prescrive che tra i sei membri esperti con diritto di voto debba necessariamente figurare un agronomo. E ciò perché l’agronomo è, tra l’altro, competente in materia di progettazione, direzione e collaudo di lavori relativi a costruzioni rurali, nonché in materia di studi di assetto territoriale, piani zonali, urbanistici e paesaggistici.

C’è quindi una ragione se il RUEC ne prevede la presenza obbligatoria nella Commissione Edilizia.

Ed invece, a dispetto del Regolamento, nella Commissione Edilizia del Comune di Benevento è stato nominato un agrotecnico e non un agronomo.

Ora delle due l’una: o a Palazzo Mosti non conoscono il RUEC in vigore, oppure non conoscono la differenza tra agronomo ed agrotecnico. Pur comprendendo che si tratta di scelta imbarazzante, in entrambi i casi occorre comunque ripristinare il rispetto della norma, e immediatamente correggere in autotutela il vistoso errore, onde evitare che l’intera attività della Commissione Edilizia possa essere invalidata a causa del ridetto evidente vizio di nomina".