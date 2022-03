19 gradi a scuola, 18 nella case: ecco l'ordinanza antisprechi di Mastella Riscaldamenti accesi massimo 7 ore e illuminazione pubblica spenta un'ora prima

19 gradi al massimo nelle scuole, con i riscaldamenti accesi al massimo per 8 ore.

18 gradi nelle abitazioni private e negli alberghi, ristoranti, negozi, palestre, piscine e con i riscaldamenti accesi al massimo per 7 ore al giorno.

17 gradi al massimo nelle attività industriali.

Sono questi i punti contenuti nell'ordinanza emanata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella per far fronte al caro energia e alla situazione che si è creata anche per via della guerra in Ucraina.

Non solo: il sindaco ha anche ordinato lo spegnimento di due ore dell'illuminazione pubblica dei monumenti presenti sul territorio e lo spegnimento anticipato di 1 ora dell'illuminazione pubblica.

Nessuna limitazione naturalmente ospedali, case di cura e strutture simili.