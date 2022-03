Ente Idrico, Damiano coordinatore: "Condivisione per il bene delle aree interne" Il sindaco di Montesarchio eletto dopo l'accordo tra le forze politiche: "Grande responsabilità"

Come già anticpato nei giorni scorsi è Franco Damiano, sindaco di Montesarchio, il nuovo coordinatore dell'Ente Idrico Distretto Calore Irpino. Una scelta figlia dell'accordo "largo" tra le forze politiche.

Damiano nel merito ha dichiarato: "Ringrazio tutti i colleghi Consiglieri del Distretto Calore Irpino per la fiducia accordatami e per il loro tramite tutti i sindaci delle province di Avellino e Benevento che hanno saputo interpretare nel modo migliore questa scadenza elettorale, trovando la giusta sintesi, muovendosi con grande senso di responsabilità istituzionale, anteponendo gli interessi delle collettività amministrate ad altre logiche divisive. Va riconosciuta, inoltre, la capacità delle diverse forze politiche che hanno saputo costruire questo percorso, mi auguro, di nuova e duratura responsabilità.

Un particolare ringraziamento al Sindaco della Città di Benevento, Clemente Mastella, che ha voluto indicare e sostenere la mia candidatura al ruolo di Coordinatore di Distretto.

Formulo gli auguri ai due consiglieri eletti nel Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico, con i quali collaboreremo per affermare le istanze del Distretto in tale Organo regionale.

Inizia oggi un nuovo percorso del Distretto Calore Irpino, congiuntamente a quello degli altri distretti campani e quindi un nuovo corso per l’intero Ente Idrico Campano.

Sono state realizzate importanti attività nel primo quinquennio di vita dell’Ente, in attuazione della legge regionale n. 15/2016, sia in termini di nuova governance, di pianificazione che d’ investimenti. Resta ancora tanto da fare, a partire dal nostro Distretto e colgo l’occasione per salutare il precedente Consiglio e l’uscente Coordinatore Vignola.

La Regione Campania, attraverso la nuova legge regionale ha saputo costruire un sistema di governance dal basso che coinvolge le autonomie locali e le rende vere protagoniste della gestione di un segmento importantissimo del ciclo integrato delle acque. Va riconosciuta alla Regione una visione strategica ed un impegno importante fin qui reso, sulla costruzione di un assetto democratico e moderno.

Sempre più attuale il tema dell’acqua, oggi ci costringe alla massima attenzione a causa della incessante crisi climatica ed i sindaci, principalmente, così come voluto dal legislatore regionale, devono affrontare i temi della pianificazione di distretto, dell’affidamento del servizio e della tariffazione.

Ci attende un periodo di lavoro e di scelte importanti, fondamentali per i nostri territori e dovremo essere capaci d’interpretare le esigenze ed assumere decisioni adeguate.

Poniamo immediata attenzione alle note questioni che riguardano l’Alto Calore Servizi spa cercando di preservare i tanti valori che rappresenta; Impegniamoci a recuperare le condizioni per accedere alle risorse straordinarie previste dal PNRR per i necessari investimenti sulle infrastrutture, le reti ed i servizi. Non possiamo perdere questa occasione.

Il mio impegno sarà volto alla ricerca di soluzioni condivise con il Consiglio e con gli amministratori locali che vorranno contribuire e partecipare alle scelte, cercando di preservare, insieme ai Consiglieri, il clima di responsabilità e consapevolezza che si desume dai comportamenti fin qui assunti da tutti.

Se sapremo ricercare soluzioni responsabili e condivise, sono convinto che saremo in grado di superare ogni criticità e sapremo affermare le ragioni delle nostre preziose aree interne".