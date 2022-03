Forza Italia, nuova adesione nel Sannio: da Pago Veiano ecco Antonio De Ieso Rubano: "Vogliamo riaccendere le emozioni del popolo moderato sannita"

Nuova adesione a Forza Italia e contestuale nomina a Commissario cittadino di Pago Veiano per Antonio De Ieso.



Il partito, guidato nel Sannio dal Vice Coordinatore Regionale e Commissario Provinciale, Francesco Maria Rubano, mette una bandiera anche nel Comune di Pago Veiano.



“Nel fortore punteremo ad inaugurare una fase di rilancio programmatico concreto e non di facciata. Vorremo riaccendere le emozioni del popolo moderato che risiede in quell’area, non raccontando favole ma scrivendo insieme una proposta politica seria, credibile e quindi realizzabile per lo sviluppo del territorio. A Pago Veiano, attraverso l’adesione di Antonio, si avvia un percorso che va in questa direzione. Impegneremo Antonio ad allargare il gruppo anche ad altre forze giovani presenti sul piano locale, pronte a dare un contributo valido” - Così il Vice Coordinatore Regionale e Commissario Provinciale di Forza Italia a Benevento, Francesco Maria Rubano.



“Ringrazio il Commissario Francesco Maria Rubano per avermi coinvolto in questa nuova esperienza. I problemi quotidiani dei cittadini e delle partite iva saranno tra i punti presenti nel mio impegno quotidiano. Metterò la mia esperienza lavorativa e la mia passione sociale al servizio di Forza Italia. Auspico di poter estendere lo stesso coinvolgimento ad un gruppo di amici, motivati ad apportare il proprio contributo di idee sul territorio, attraverso gli strumenti che il partito ci metterà a disposizione” - È quanto ha dichiarato Antonio De Ieso, neo Commissario di Forza Italia nel Comune di Pago Veiano.