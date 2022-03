Pd: "In Contrada Cardoni pubblica illuminazione invade carreggiata" Il gruppo consiliare dem: "Clamorosa assurdità dopo lavori: pali luce invadono carreggiata"

In Contrada Cardoni l'Illuminazione pubblica invade la carreggiata. Per questo motivo il Gruppo Consiliare Pd chiede di intervenire: "Porteremo all’attenzione della prossima riunione della Commissione Consiliare Lavori Pubblici la problematica segnalataci dai cittadini di contrada Cardoni. Terminati i lavori per il rifacimento del manto stradale e per l’installazione dell’illuminazione pubblica è emersa una clamorosa assurdità: i pali della luce invadono la carreggiata creando una evidente situazione di pericolo per gli automobilisti. Un problema che va immediatamente affrontato e risolto, con l’auspicio che nel prossimo futuro situazioni del genere non vadano più a verificarsi. E’ compito dell’amministrazione, infatti, vigilare affinché le ditte affidatarie dei lavori eseguano gli stessi prestando attenzione al rispetto dei principi basilari di sicurezza”.