Diga, Provincia e Asea si congratulano con il neo commissario Toscano Lombardi e Mastrocinque: "Diga, Provincia e Asea si congratulano con il neo commissario Toscano"

Dopo la nomina di Attilio Toscano quale commissario straordinario per la Diga di Campolattaro, intervengo i vertici di Provincia e Acea che in una nota commentano: "Nino Lombardi, Presidente facente funzioni della Provincia di Benevento, e Giovanni Mastrocinque, Presidente dell’Azienda speciale Asea, rispettivamente enti concessionario e gestore della Diga di Campolattaro, si sono congratulati con il professor Attilio Toscano, nominato Commissario straordinario dell’infrastruttura idrica sul fiume Tammaro dal Presidente del Consiglio Mario Draghi".

Lombardi e Mastrocinque, inoltre, commentano: "Attilio Toscano, esperto della Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili, ha la qualificazione, il curriculum e l’esperienza necessari a portare a termine il compito di cui è stato investito".

"La Diga di Campolattaro sul fiume Tammaro torna finalmente ad essere pienamente operativa a fianco degli enti locali Regione Campania, Provincia di Benevento ed Asea - aggiungono Lombardi e Mastrocinque -. Non poteva essere fatta scelta più autorevole per questa fase difficile che travaglia il tessuto economico delle aree interne. Siamo certi che con questa nomina si dà una concreta risposta e speranza di futuro nel breve tempo alla società civile sannita. Peraltro, la nomina del commissario è un atto importante che come Presidenti della Provincia e dell’Asea abbiamo profondamente apprezzato".