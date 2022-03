Piazza Piano di Corte, Pd: "Grazie a noi trasparenza sui lavori" "Manterremo alto il livello di attenzione sulla questione"

La segreteria cittadina del Pd intervene sul caso dei lavori in Piazza Piano di Corte: "Il nostro operato, nel rispetto del ruolo che la cittadinanza ha voluto affidarci, trae origine dall’esigenza di conseguire l’obiettivo esclusivo di risolvere le innumerevoli problematiche irrisolte e prospettateci dalla cittadinanza.

Tra queste, la completa assenza di informazione da parte della giunta comunale sull’imminente inizio dei lavori che interesseranno Piazza Piano di Corte. Sollecitato nelle ultime settimane da residenti e commercianti, bene ha fatto il gruppo consiliare del Partito Democratico, impegnato nella sua incessante e fruttuosa attività di verifica, controllo e proposta, a segnalare la spiacevole situazione in commissione Attività Produttive, durante il cui svolgimento, il capo gruppo Floriana Fioretti, ebbe modo di esplicitare alla presidenza e ai componenti, l’incomprensibile mancata informazione che l’esecutivo cittadino era tenuto a fornire, in via del tutto preliminare, a residenti e attività commerciali in previsione dell’inizio dei lavori appaltati a favore della piazza del centro storico. La forte sollecitazione dem ha costretto l’amministrazione comunale a convocare in rapida successione le commissioni consiliari interessate dall’argomento, peraltro in modalità congiunta, attività produttive, lavori pubblici, mobilità e fondi europei. Alle commissioni, seppur in momenti diversi, sempre su richiesta del Partito Democratico, hanno presenziato alcuni commercianti della zona, nonché alcuni rappresentanti del comitato di quartiere Centro Storico.

Nonostante il primo obiettivo raggiunto, il Partito Democratico continuerà a mantenere alto il livello di attenzione sulla questione, affinchè il tutto non ritorni nel solito spiacevole dimenticatoio"