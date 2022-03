Civico 22: nasce un tavolo permanente sulla scuola Occhio a mensa e trasporti ma anche sicurezza e prevenzione

Nasce all’interno del movimento Civico 22 un tavolo permanente ‘Scuola’ aperto anche ad altre associazioni, comitati o cittadini interessati. Il tema verrà trattato ad ampio spettro e viaggerà su doppio binario: da una parte un faro acceso su strutture e servizi, tra cui mensa e trasporti, principalmente in ottica di sicurezza e prevenzione anche della diffusione del virus, che ancora incombe, dall’altra i progetti che Civico22 sta portando avanti già da mesi, di contrasto alla dispersione scolastica e promozione della scuola diffusa, così come immaginata nel programma del movimento.

"Al tavolo di lavoro permanente sulla scuola ha già aderito “Altrabenevento”, così come sono state già raccolte le segnalazioni di cittadini e comitati. Il lavoro già avviato si è tradotto in due interrogazioni consiliari del gruppo, sull’accesso ai fondi PNRR per asili nido, palestre e mensa scolastica, nonché sugli interventi e le tempistiche per la riapertura delle scuole ‘Bosco-Lucarelli’, ‘S. Pellico’ e ‘Pacevecchia’.

Sul tema ‘scuola’, Civico 22 intanto ha già portato avanti diverse iniziative, quali “Il libro sospeso” per il contrasto al caro-libri e alle difficoltà economiche di famiglie vulnerabili, nonché le “Aule Digitali Diffuse”, per il sostegno agli studenti in DAD durante i periodi più critici del lockdown.

Civico22 con i suoi attivisti sostiene inoltre il progetto PFP - Progetti Formativi Personalizzati, selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Grazie a PFP e su impulso di Civico22 è nato nella nostra città il primo Patto Educativo di Comunità, che ha coinvolto oltre 10 istituti e 120 studenti.

Il Patto Educativo di Comunità è un modello innovativo e virtuoso, che l’alleanza nazionale delle reti “EducAzioni” ha chiesto al Ministero ed al Parlamento di rendere strumento di policy ordinario per combattere la complessità della povertà educativa e sostenere l’idea di “scuola aperta”, creando le condizioni per la costruzione della cosiddetta comunità educante, in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 4, 16 e 17 dell'Agenda 2030.

Angelo Moretti interverrà domani alle 17.00 nel corso delle Agorà Democratiche promosse dal Forum Diversità e Disuguaglianze proprio sul tema dei Patti Educativi, portando l’esperienza beneventana.

Chiunque voglia aderire al “tavolo permanente scuola” coordinato dalla Consigliera Comunale Giovanna Megna, può scrivere a laboratoriocivico22@gmail.com".