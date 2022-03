Caso Annunziata, Mortaruolo: "Ora pagina nuova, comprendendo errori del passato" Il consigliere regionale: "Non ascoltare i territori è stato sbagliato: ora via a una nuova fase"

“Aprire una pagina nuova, riconoscendo gli errori che sono stati fatti per evitare che se ne compiano altri dello stesso tipo”. E' quello che chiede Mino Mortaruolo, consigliere regionale del Partito Democratico, a riguardo della segreteria regionale dopo le dimissioni di Leo Annunziata.

E quando parla di errori Mortaruolo pensa inevitabilmente “al mancato rispetto e ascolto dei territori, innanzitutto. Ma questo ho avuto già modo di dirlo nei mesi scorsi in maniera ufficiale”.

Il riferimento è al luglio scorso, all'incontro a Palazzo Mosti, in sala giunta, tra Annunziata e gli allora consiglieri del Pd (Del Vecchio, Lepore, De Pierro) che poi sarebbero diventati “Essere Democratici” in controtendenza alle scelte del Pd sannita e anche nazionale.

“Un partito come il Pd – dice Mortaruolo – ha proprio nell'ascolto della base, rappresentata dai territori, il valore aggiunto. Ogni altra logica, alla lunga, è evidentemente controproducente. Per questo mi auguro che ora il percorso sia strutturato proprio sulle peculiarità della tradizione democratica: la discussione, la collegialità e l'ascolto”.