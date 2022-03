Damiano: "Ente idrico e Città Caudina: ecco le sfide del futuro" Il sindaco e coordinatore dell'Eic Calore Irpino: "Sfida dell'acqua è la sfida del futuro"

Neoeletto coordinatore dell'Ente Idrico Calore Irpino Franco Damiano, sindaco di Montesarchio (ma indicato da Mastella per l'Ente Idrico), ha fatto il punto della situazione e delle prospettive con il direttore di Ottochannel 696 Pierluigi Melillo nel corso di Punto di Vista.

“E' un momento difficile per il settore idrico, abbandonato da anni e con evidenti conseguenze anche per l'efficienza degli impianti che si traduce in numerose perdite di rete. La sfida dell'acqua è la sfida del futuro: ognuno deve farsene carico”.



Sulla situazione in Irpinia e nel Sannio: “La senatrice Lonardo ha fatto un'interpellanza sulla situazione che è importantissima. Bisogna muoversi nell'ambito degli affidamenti in maniera molto accorta”.

Per quanto attiene invece al Pnrr Damiano spiega: “Nei 198 comuni del nostro territorio bisogna invertire la tendenza culturale, fare interventi che riguardano il rifacimento delle reti sottostanti: spesso nel passato non sono stati fatti. Il Pnrr prevede grandi investimenti su questo versante: non vanno dispersi. Bisogna rifare le rete e mettere i soggetti gestori nelle condizioni di farlo al meglio”.



La partita degli affidamenti è cogente: “Il tema va affrontato con responsabilità: ringrazio Mastella per avermi ritenuto all'altezza della sfida. Credo si possano dare risposte importanti. Dobbiamo arrivare velocemente agli affidamenti tenendo presente le situazioni sia di Gesesa che dell'Alto Calore che sono diverse”.

Ciò anche in considerazione della situazione relativa al costo dell'energia: “Nel giro di pochi mesi i costi sono aumentati in maniera spaventosa: affrontare la situazione non è più rinviabile, anche con l'aiuto della Regione”.

E Damiano, tutt'ora tesserato del Pd, analizza anche la situazione politica nel Sannio: “Sono 4 anni che non frequento più il partito. Credo che Mastella abbia fatto un'operazione intelligente che è aprirsi ai territori, diverso è chiudersi che ritengo un errore. Il sindaco di Benevento sta interpretando bene la situazione”.



Da sindaco di Montesarchio poi Damiano ha spiegato la situazione relativa alla Valle Caudina e alla Città Caudina: “Con gli altri sindaci della Città Caudina abbiamo presentato una proposta in Regione molto importnate: credo ne riparleremo a breve. Il tutto passa dal potenziamento della Ferrovia Benevento – Cancello e dell'Appia, di un raddoppio attraverso investimenti Anas. Poi il potenziamento delle aree industriali. La speranza è contribuire a uno sviluppo complessivo della nostra area, con l'aiuto della Regione: siamo fiduciosi che il ragionamento fatto con gli altri sindaci dell'area vada a buon fine”.

Sul fronte legalità Damiano ha ricordato la collaborazione duratura con le forze dell'ordine: “Il nostro dovere di amministratori è collaborare con le forze dell'ordine anche in maniera concreta, aiutandole con l'installazione di telecamere e altri strumenti per contribuire a reprimere l'illegalità”.