Ospedale S.Agata, Maglione: «Conferenza convocata, auspico concretezza» Il parlamentare 5Stelle si rivolge a Mastella: ora strategia chiara e condivisa

«Il sindaco di Benevento, in qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci, ha convocato l'assise ad hoc per discutere del futuro dell’ospedale di Sant’Agata dei Goti. Non posso che accogliere con piacere la sollecitudine con cui Mastella ha accolto l’indicazione proveniente dal M5S che, da sempre, esprime le istanze del territorio sul piano istituzionale. A questo punto mi auguro che dall’assemblea possa emergere una strategia chiara e condivisa su come spingere la Regione Campania ad attuare il decreto 41 e a definire un percorso di rilancio per il presidio ospedaliero. Spero non si voglia emulare quanto già accaduto in passato nel corso di queste assemblee - all’epoca duramente stigmatizzate - durante il periodo anti deluchiano del Sindaco di Benevento. Questa volta auspico che sia ben chiara l’importanza dell’appuntamento e quindi mi aspetto concretezza e fattiva collaborazione nel solo interesse del territorio», così in una il deputato M5S Pasquale Maglione.