De Stasio: "Bene accordo Nestlè: c'era preoccupazione per le famiglie" La consigliera sull'accordo che ha scongiurato 78 licenziamenti

Soddisfazione da parte della consigliera comunale di Prima Benevento, Rosetta De Stasio, per l'esito della questione Nestlè dopo l'incontro in Confindustria: "Nella giornata di ieri, presso la sede Confindustria di Benevento, è stata raggiunta l’intesa tra la NESTLE’ Italiana SpA e le Organizzazioni sindacali rappresentati dei lavoratori dipendenti.

Con comunicazione dlel’11 Marzo scorso la Nestlè aveva affermato di trovarsi nella necessità di dover procedere al licenziamento di ben 78 lavoratori in esubero.

Le Organizzazioni Sindacali avevano richiesto all’Azienda l’adozione di provvedimenti idonei a fronteggiare la situazione attraverso soluzioni che garantissero il mantenimento dei livelli occupazionali.

Tale situazione di crisi aveva determinato il mio intervento, quale Consigliere Comunale di Benevento e componente della Commissione consiliare Attività Produttive, con la richiesta al Presidente della Commissione di convocare di un incontro con i legali rappresentanti della Nestlè.

Nella giornata di ierii finalmente l’accordo con i lavoratori che prevede l’adozione del contratto di solidarietà di un anno a decorrere dal 28 Marzo 2022, che comporterà una riduzione dell’orario contrattuale, ma non darà luogo al paventato licenziamento dei 78 lavoratori.

Nel riscontrare la richiesta di incontro della Commissione consiliare la Nestlè ha affermato che è intenzione dell’Azienda rendere ancora più competitivo lo stabilimento di Benevento e che attualmente si esclude una vera e propria crisi.

Nel prendere atto dell’intesa sottoscritta, non posso che rallegrarmi per l’andamento della vicenda che aveva destato preoccupazione e timore non solo nelle famiglie dei dipendenti Nestlè.

Mi soddisfa soprattutto l’affermazione della Nestlè circa l’intenzione di migliorare e rendere più competitivo lo stabilimento della nostra città.

Naturalmente, per quanto di mia competenza come amministratore comunale, continuerò a riservare la dovuta attenzione alla vicenda nell’interesse dei concittadini lavoratori che, almeno per il momento, possono tirare un sospiro di sollievo".