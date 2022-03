Matera (Fdi): "Sosterremo con tutte le nostre forze la creazione del Molisannio" Il coordinatore di Fratelli d'Italia: "Campania da sempre indifferente verso aree interne"

"Ogni giorno di più assistiamo e leggiamo sulla stampa gravissimi rilievi nei confronti della Regione Campania per la sua atavica indifferenza verso le aree interne, soprattutto verso il nostro Sannio e il Fortore in particolare". Così, in una nota stampa Domenico Matera, Coordinatore Provinciale di Fratelli d'Italia Sannio, che continua: "Una atavica indifferenza che sta scuotendo dalle fondamenta lo stesso centrosinistra in tutte le sue variegate componenti. Tanto da indurre persino l’On. Mastella, in una intervista inaspettata, a rompere gli schemi, riprendendo (meraviglia delle meraviglie) un'antica ma sempre attuale nostra proposta: quella di costituire la Regione Molisannio. Finalmente, si accorgono che avevamo ragione, quando in solitaria denunciavamo l’insopportabile marginalizzazione della nostra Provincia. Comunque il vecchio adagio recita che non è mai troppo tardi! Per questa ragione FdI, che ho l’onore di dirigere e rappresentare, sosterrà con tutte le proprie forze parlamentari ogni iniziativa protesa a costituire la regione Molisannio. Una Regione - conclude - che ci faccia finalmente sentire figli di una stessa terra, con eguali diritti ed eguali doveri.".