Arco di Traiano monumento nazionale, Ricciadi: "Ora tocca a noi" La senatrice del M5S: dobbiamo essere bravi a sfruttare questa occasione per incrementare turismo

"Da beneventana non posso che sentirmi orgogliosa e fiera che ad un monumento così gonfio di storia, che rappresenta nel nostre radici, che è lì da 1.900 anni ad osservarci, che ha resistito a guerre e calamità naturali conservando la sua imponente e meravigliosa struttura, sia stata finalmente tributata una degna considerazione”. Così la senatrice Sabrina Ricciardi sulla proposta della collega Danila De Lucia per l'inserimento dell'Arco di Traiano nel novero dei monumenti di interesse nazionale, di cui è seconda firmataria, approvata all'unanimità dall'aula in Senato questa mattina.

“Ora tocca a noi – ha rimarcato la senatrice sannita -: dobbiamo essere bravi a sfruttare questa occasione per incrementare i flussi turistici, per consentire all'Arco, come pure al sito Unesco di Santa Sofia e del Chiostro, di entrare in circuiti di vendita nazionali e internazionali da parte dei più importanti tour operator culturali e soprattutto preservarlo dagli atti vandalici e dall'inquinamento atmosferico".