Per il Sannio 30 milioni per la sicurezza di ponti e viadotti La Provincia di Benevento aveva chiesto 151 milioni per 529 ponti e 7 gallerie

La Conferenza Stato Regioni ha autorizzato lo stanziamento per le annualità 2024/2029 di Euro 1.400.000.000 a favore delle Province per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti sulla viabilità di proprietà. Per la Provincia di Benevento lo stanziamento previsto per i sei anni a partire dal 2024 è pari ad Euro 16.912.596,82.

Lo comunica il Presidente facente funzioni della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, il quale ha precisato che ora il provvedimento è al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili che lo adotterà con proprio Decreto.

I circa 17 milioni di Euro stanziati per il 2024/2029, ha spiegato Lombardi, si aggiungeranno ai 13.892.490 di Euro già stanziati per gli anni dal 2021/2023 nell’ambito delle risorse finanziarie rese disponibili dal Governo con il Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2021 finalizzato al rilancio dell’economia travolta dal Covid.

Circa 30 milioni di Euro saranno, dunque, spesi fino al 2029 dalla Provincia di Benevento per mettere in sicurezza ponti e viadotti le cui condizioni di stabilità statica furono censite nell’agosto del 2018 per disposizione ministeriale all’indomani del tragico crollo a Genova del ponte autostradale sul Polcevera. In quella circostanza, come si ricorderà, il Settore Tecnico della Provincia, dopo aver censito sui 1.300 km. di strade di proprietà n. 306 ponti/viadotti di lunghezza maggiore di 5,00 metri, n. 223 ponti/Viadotti di luce inferiore a 5,00 metri e n. 7 gallerie, predispose una Relazione tecnica sullo stato di salute di quelle infrastrutture.

Il documento, approvato e fatto proprio con una Delibera del compianto Presidente Claudio Ricci, faceva riferimento innanzitutto alla necessità di re-integrare le dotazioni finanziarie destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere d’arte e segnatamente dei ponti di proprietà della Provincia, che invece, a seguito della Legge Del Rio n. 56 del 2014, aveva subito, come del resto tutte le Consorelle a partire dal 2015, enormi tagli di risorse economiche dai Bilanci che di fatto ne paralizzavano le attività.

La risorsa finanziaria richiesta dalla Provincia di Benevento per far fronte alle problematiche emerse per i 529 ponti e viadotti e le 7 gallerie era pari ad oltre € 151.654.238,41.

Il monitoraggio straordinario del Settore Tecnico, infatti, aveva individuato la necessità di alcuni interventi che furono suddivisi in immediati, a medio termine e post-medio termine.

Il problema del reperimento delle risorse finanziarie necessarie all’attuazione del programma delineato nella Relazione, nonostante le ripetute sollecitazioni agli Organi di Governo centrale e regionale, è rimasto in piedi a lungo e solo nello scorso mese di agosto è stato almeno in parte affrontato con il Decreto legge innanzi ricordato.

Lo scorso 1° ottobre 2021, a seguito dell’istruttoria tecnica condotta dal Dirigente Angelo Carmine Giordano e dal Responsabile della Viabilità 1 Salvatore Minicozzi, con Deliberazione del Presidente Antonio Di Maria sono state individuate le principali anomalie riscontrate sui ponti e viadotti con la suddivisione in tre annualità dei finanziamenti disponibili. In quella occasione fu deciso un complesso programma di interventi su 49 strutture diverse. Allo stato, per tutti gli interventi allora indicati, sono ormai state ultimate le procedure per l’affidamento dei lavori.

Per quanto riguarda i nuovi interventi in programmazione, una volta accreditate le somme pari a circa 17 milioni di Euro da spendere a partire dal 2024 e fino al 2029, il Presidente Lombardi ha già dato disposizioni agli Uffici affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per la sicurezza della circolazione stradale.