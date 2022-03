Palermo (Pd): "Eterno ritorno del Molisannio: discutiamo di rappresentanza" "Argomento tirato fuori con periodicità elettorale: sfida sono le azioni da produrre in istituzioni"

Sul tema del Molisannio interviene Giovanni Palermo, responsabile Enti Locali della neo eletta segreteria provinciale del Partito Democratico di Benevento.

"Si leggono da qualche giorno – esordisce - dichiarazioni roboanti che rilanciano con convinzione la proposta del MOLISANNIO come nuovo aggregato regionale. E’ un argomento oramai divenuto arcaico, abusato e ciclico, con periodicità marcatamente elettorale. A ridosso di qualche scadenza elettorale “risorge” il Molisannio.

Riteniamo, invece – continua Palermo - che anziché discutere di irrealizzabili soluzioni istituzionali (comode solo per posizionamenti personali) basate su inutili renvanscismi e manichee contrapposizioni aree interne/aree costiere, si debba discutere della funzione delle istituzioni, della modalità con la quale si costruisce la rappresentanza in seno a queste istituzioni, ed alla rappresentatitivà degli eletti. Un Ente o un eletto hanno un senso se producono azioni.

Creare un'altra Regione – incalza Palermo – e disegnare nuovi confini non darà una risposta al tema vero: che idea di sviluppo immaginiamo per le nostre terre. La sfida vera non è fare la secessione dal tanto vituperato “napoli-centrismo a piacimento”, ma è dare rappresentanza e rappresentatività alle nostre comunità.

Il PD beneventano – continua il giovane dirigente dem – ha dato un forte contributo su tali tematiche, ed attraverso l’On. Mortaruolo ha prodotto due proposte di legge: la prima che ridisegna e potenzia i canoni della rappresentaza del sannio; la seconda sul tema della tutela dei piccoli comuni.

Alla stantìa idea del Molisannio –ribadisce - noi rilanciamo con forza le nostre proposte di legge, su cui chiamiamo tutti ad una azione politica concreta.

Chiederò – conclude Palermo – alla Presidente dell’assemblea Pepe, di convocare una Direzione Politica sul ruolo e funzioni degli Enti Locali, impegnando il nostro Partito ad avviare ulteriori approfondimenti con tutte le altre forze del campo largo".