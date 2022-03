'Azione' si radica nel Sannio, tesseramento al via. "Si torni alla Politica" Sguera: per Benevento Antonio Del Mese e Vincenzo Regardi nominati segretario e presidente

“Pronti al dialogo con tutti ma sempre e solo con chi rispetta i valori e i programmi di Azione. Qui si torna a parlare di Politica, di politica nuova che possa parlare specialmente ai giovani”. Così il segretario provinciale e consigliere comunale di Azione, Vincenzo Sguera che questo pomeriggio a Benevento ha accolto il presidente regionale del partito, Giuseppe Russo. Azione di Carlo Calenda che punta a radicarsi nel Sannio e si parte dal tesseramento: “Non possiamo ancora indire elezioni ma avviamo il tesseramento e contiamo in breve tempo di arrivare almeno cento tessere nella città di Benevento”.

In attesa di poter convocare il congresso, d'intesa con i vertici regionali e nazionali sono stati nominati segretario e presidente provvisori cittadini rispettivamente: gli avvocati Antonio Del Mese, candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative a Benevento e Vincenzo Regardi.

Azione e politica locale. “Sono l'unico consigliere comunale di Azione e resto all'opposizione” ha rimarcato Sguera che poi però precisa: “Azione è un partito che ha indicazioni precise con un programma e un progetto. Un partito europeista e sicuramente contro il populismo di bassa lega. Siamo pronti al dialogo con chiunque ma devono rispettare i nostri programmi”. Per quanto riguarda l'attività politica a Palazzo Mosti Sguera spiega ancora: “Sono vicino a tutte le proposte che ritengo valide, positive nell'amministrazione. Sono vicino ai tanti consiglieri che, anche di maggioranza si stanno adoperando positivamente. Se parliamo di approccio del sindaco nei confronti di Azione, non è stato positivo. Se si vuole ragionare solo in termini di voti, percentuali è chiaro che il nostro partito non c'è. No alle unioni di forza solo in vista di elezioni e percentuali di voto”.

“Tornare a fare politica attiva e seria contrastando i populisti” è invece il monito del presidente regionale Giuseppe Russo che a Benevento ha partecipato ai lavori supportati da un nutrito gruppo di sostenitori, tra i quali anche amministratori di altri centri sanniti.

“A Benevento contiamo su persone autorevoli e competenti e possiamo dare un contributo al dibattito politico della città. Noi – ha rimarcato Russo – vogliamo costruire, come ha sempre rimarcato Calenda, una terza gamba che non sia né la confusione del campo largo né tanto meno il polo di centrodestra che è ancora egemonizzato dai sovranisti e antieuropeisti. Un terzo polo che sia competente e pragmatico e che finalmente rappresenti una politica che dice le cose che si fanno. Basta con il fronte del no, con il populismo e con le ammucchiate”.