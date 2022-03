Molisannio, Fratelli d'Italia: ora discussione trasversale L'intervento del responsabile dell'Area Medio Calore

"Il tema della mancanza di rappresentanza e di centralità delle aree interne in ambito regionale rappresenta una questione annosa, ma di strettissima attualità".

Così Paolo Vesce, responsabile Fratelli d'Italia - Area Medio Calore in una riflessione che prosegue: " L'idea del Molisannio, che unirebbe territori morfologicamente e storicamente affini, mira a restituire dignità alla nostra provincia, troppo spesso dimenticata ed emarginata dai

vertici regionali nella ripartizione delle risorse, e non può che essere accolta con favore da chi, come noi, pone non da oggi, al centro del dibattito politico, la questione della crisi delle aree interne, colpite da una crisi demografica ed economica che non sembra avere sbocchi.

È un'idea, inoltre, tutt'altro che irrealizzabile, essendo espressamente previsto nella nostra carta costituzionale un apposito procedimento per il distaccamento e l'aggregazione degli enti locali ad un'altra Regione, coinvolgendo le popolazioni interessate.

Ringrazio il nostro coordinatore provinciale Domenico Matera per aver espresso chiaramente la linea del nostro partito, nonché l'amico Franco Cuomo, per aver opportunamente e con memoria storica ricordato la provenienza, proprio dalla nostra comunità politica, di questa lungimirante proposta. Auspico, pertanto, che venga finalmente intavolata una proficua discussione, quanto più aperta e trasversale possibile, per addivenire sul tema ad un'ampia condivisione delle forze politiche e sociali del nostro territorio.

Siamo pronti a fare la nostra parte, nelle istituzioni e tra la gente, sostenendo ogni iniziativa in tal senso".