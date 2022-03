Iniziative solidali Ucraina, la maggioranza presenta un'interrogazione Giorgione, primo firmatario, sottoscritta dai consiglieri Capuano, Zanone, Franzese e Barbieri

"Premesso che, la situazione drammatica di questi giorni, sul fronte della tragedia dell’Ucraina, seguita all'altrettanto drammatica crisi pandemica che ci affligge ormai da due anni, ha determinato uno sforzo supplementare nell’assistenza ed accoglienza di tante famiglie, anche da parte dei Comuni italiani. Si chiede di conoscere quanto è stato fatto dall’amministrazione comunale e le modalità con cui si è affrontata e si affronta la quotidianità secondo criteri di solidarietà".

E' il tema di una interrogazione del consigliere comunale Gerardo Giorgione, primo firmatario, sottoscritta dai consiglieri Antonio Capuano, Giovanni Zanone, Mara Franzese e Italo Barbieri.

"L’occasione porta anche a chiedere se negli anni passati ci si sia mossi, per analoghe situazioni allo stesso modo con spirito solidaristico. Si chiede, altresì, di sapere se analogo spirito solidaristico abbia mosso i gestori di cooperative sociali e se tutti abbiano potuto operare in condizioni di pari opportunità e con uguali criteri. Dando per assodata la finalità mutualistica delle cooperative sociali, si chiede, tuttavia, di sapere se esistono o sono esistiti conflitti di interesse tra gestione sociale e cariche istituzionali."