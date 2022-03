Moretti: "Interrogazioni farsa della maggioranza. Ecco domande precise" Il consigliere di Civico22: "Diversi interrogativi su scuola San Modesto e cooperative"

Angelo Moretti, consigliere di Civico 22, interviene criticando i contenuti dell'interrogazione posta dalla maggioranza, e propone vari quesiti per l'amministrazione: “

Ho letto sia ieri che oggi la fatidica interrogazione di maggioranza che il Sindaco Mastella aveva auspicato arrivasse dalle sue fila per evitare di dover rispondere solo alle domande dell’opposizione.

Ho letto e riletto ciò che i consiglieri comunali Capuano, Zanone, Giorgione, Barbieri e Franzese hanno scritto, ma più che una interrogazione sembra un tema copiato male.

Nel frattempo, in attesa che i cinque novelli Sherlock Holmes malsuggeriti avanzino con le loro indagini, porrò qualche domanda più precisa a loro e al loro Dominus.

Nel 2019 il Comune di Benevento ha indetto una gara amministrativamente molto confusa nei contenuti e nelle cifre per l’affidamento della Scuola San Modesto. Il Centro “È più bello insieme”, da me fondato nel 2001 insieme a tanti altri uomini e donne di buona volontà, non partecipa ad una gara così confusa ed affitta in autonomia un’altra struttura. Adesso la struttura di San Modesto è, come era prevedibile, di nuovo una struttura abbandonata, perché a seguito di varie sentenze del TAR e del Consiglio di Stato è stato chiarito che non si poteva dare nessuna esclusiva alla Cooperativa Esculapio di Marano di Napoli. Chi risponderà ora nel Comune per questo disservizio e per i danni inferti alla ingenua cooperativa napoletana che pensava di poter avere una esclusiva promessa?

Nel 2021, con un nuovo provvedimento, questa volta illegittimo oltre che confuso, il Dirigente del Comune di Benevento, Alessandro Verdicchio, toglie i voucher alle famiglie che intendono frequentare le nuove sedi del Centro “È più bello insieme”. Il Consiglio di Stato condanna il Comune di Benevento finanche a pagare 3000 euro di spese legali alle famiglie. Chi risponde e paga per questi inutili danni al già risicato bilancio Comunale?

Le famiglie alle quali sono stati sottratti in maniera illegittima i voucher da febbraio 2021 hanno titoli per chiedere al Comune di Benevento i risarcimenti per danni esistenziali causati loro dalla interruzione illegittima di un servizio al quale avevano diritto. Se le famiglie vincessero le loro cause, chi pagherà per i danni arrecati?

La famigerata accoglienza solidaristica dell’Amministrazione Mastella doveva svolgersi presso la Cooperativa Esculapio di Marano di Napoli, il cui affidamento è stato poi revocato anche grazie agli interventi della Prefettura. Successivamente, i minori stranieri non accompagnati sono stati trasferiti, dal 2021, in una nuova struttura di accoglienza, lasciando gli appartamenti in centro città. Chi è il proprietario dell’appartamento in affitto in cui da anni risiedono i minori stranieri non accompagnati traferiti nella ex conigliera che oggi è stata sanata? C’entra qualcosa l’attuale proprietà in cui avviene l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati on le forze di maggioranza a Palazzo Mosti?

I cinque amici Capuano, Zanone, Giorgione, Barbieri e Franzese potrebbero iniziare a darsi queste risposte da soli, bastano poche ricerche, e magari depositare una nuova vera interrogazione. Aspetto fiducioso.

Nel frattempo auguro ogni fortuna nella loro ricerca attiva sulle mie attività, quando vogliono posso sfogliare il Bilancio sociale del Consorzio Sale della Terra che è online e magari provare un po’ di sano orgoglio sannita. Buona ricerca!"