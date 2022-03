Rosa: "Da Zoino nota surreale. Piano del verde? Lo stiamo approntando" "Nessuna dietrologia su mie parole: 3 anni fa ero a fare altro. Preconcetti? Non ne ho verso alcuno"

Replica dell'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa al segretario cittadino del Pd, Francesco Zoino: " Dopo quella della consigliera Varricchio mi ritrovo a dover rispondere ancora una volta a una surreale nota del Pd. Dopo le fiabe della consigliera mi ritrovo a fare i conti con la disquisizione sul sesso degli angeli del segretario cittadino Francesco Zoino.



Mi si contesta la frase “3 anni fa ero ben lontano da qualsivoglia questione amministrativa”, leggendoci dentro prese di distanze dal sindaco Mastella, dagli assessori che mi hanno preceduto, dalla linea politica dell'amministrazione ecc. ecc. ecc.

Ora: la filosofia è una materia che amo molto pur essendo nella vita e professionalmente persona molto pratica. Praticità che mi porta a precisare per Zoino che dire “3 anni fa ero ben lontano da qualsivoglia questione amministrativa” significa dire esattamente che “3 anni fa ero ben lontano da qualsivoglia questione amministrativa”. Non facevo politica, non avevo impegni amministrativi e non ero manco a Benevento a dirla tutta visto che lavoravo ad Avellino. Quindi è inutile cercare verità nascoste nelle mie parole: non ci sono, semplicemente, come non c'è distanza rispetto alla linea del sindaco Mastella.



E non ho alcun preconcetto verso alcunché: la consigliera Varricchio è intervenuta con contestazioni errate, ho replicato rispondendo a quegli errori. Dove sarebbe la mancata obiettività? Per essere obiettivo avrei dovuto dire che le contestazioni della Varricchio fossero giuste, nonostante palesemente errate? (Erroneità delle argomentazioni, aggiungo, riconosciuta anche da altri componenti della stessa opposizione).



Surreale mi pare pure l'accenno alla mia linea comunicativa: molto semplicemente provvedo a informare attraverso i social i cittadini riguardo le attività dell'assessorato, ordinarie e straordinarie... non riesco francamente a comprendere dove sia il problema e in che modo, qualora esistesse, cagioni danno o fastidio a qualcuno o qualcosa...anzi, stante che si tratta appunto di una linea comunicativa prettamente personale l'unico a cui potrebbe cagionar danno sarebbe proprio il sottoscritto, perciò non comprendo la polemica di Zoino.



Ringrazio il segretario cittadino dem, poi che nella sua nota mi dà l'occasione per ricordare un amico e una persona cara come Enrico Castiello: un ricordo sempre dolce e piacevole seppur da dosare, purtroppo, assieme all'amarezza dell'assenza.

Quanto al piano del verde: l'ho annunciato anche questa mattina, lo stiamo approntando. Sempre in base alle tempistiche di prima: sono stato nominato assessore solo 6 mesi fa, Zoino, che pure è stato amministratore molto prima e per molto più tempo di me, sa bene che per redarre documenti e piani così importanti occorrono tempi tecnici per studiare le carte e produrre buone pratiche, evitando il rischio di fare cose raffazzonate. Tipo certe note stampa".