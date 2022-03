Città Aperta: "Bene piano di aiuti economici alle famiglie beneventane" Cicatiello: "Era quanto chiesto da Perifano. Noi vigileremo sull'esecuzione del provvedimento"

Plauso di Città Aperta per il piano di aiuti economici per le famiglie beneventane: "Apprendiamo dalla stampa di un importante piano di aiuti economici alle famiglie beneventane, per rispondere all’aumento dei prezzi, di utenze e beni di prima necessità, e contrastare una povertà diffusa che purtroppo riguarda anche un pezzo largo della nostra comunità.

La delibera approvata dalla giunta comunale è pienamente in linea con quanto sollecitato nelle scorse settimane dal coordinatore di APB, Luigi Diego Perifano, e da tutti i gruppi consiliari che compongono l’alleanza.??Ora però, come Città Aperta, vigileremo affinché l’esecuzione del provvedimento approvato sia immediata, e che sia regolata da principi di trasparenza e corretta informazione, in modo da tutelare le famiglie beneventane nell’esercizio di un diritto che parla alla loro dignità.

Ancora una volta abbiamo dimostrato che, al di là delle profonde diversità politico-programmatiche, anche dai banchi della opposizione, con assoluta consapevolezza della funzione istituzionale, può arrivare un qualificato contributo alla risoluzione di problemi che riguardano la vita vera delle famiglie della nostra Città".