Caso San Pio. Lonardo (FI): "Abbate apprezzabile, ma esca da maggioranza" Il commissario cittadino: "Mastella fa il Ponzio Pilato: il Sannio è come il Donbass per Russia"

"Alla grande confusione che riguarda il Sistema Sanitario, si aggiunge l'arroganza con cui i Direttori delle Aziende Ospedaliere, nominati da De Luca, esercitano la loro Azione sul territorio"- Così ha tuonato il Consigliere Regionale di Noi Campani di Mastella, Luigi Abbate, all'indomani della nomina del dottor Matera, a primario di Ortopedia e Traumatologia del S. Pio. Non è la prima volta che l'amico Gino stigmatizza il comportamento dell'Amministrazione della Giunta di De Luca e, francamente, tenuto conto della propria onestà intellettuale, non si capisce perchè non si metta definitivamente sull'Aventino, uscendo dalla maggioranza per liberarsi definitivamente di lacci e laccetti. Ricordo solo a me stresso come, caso forse unico nelle Amministrazioni Regionali, quella della Campania, sia l'unica a non avere un Assessore alla Sanità, in un momento tra l'altro molto delicato come questo dell'epidemia da Covid 19. Eppure gli accordi iniziali elettorali erano che il Mondo Accademico Universitario, per gran parte cooptato nell'alleanza, avesse nella Sua massima espressione del professor Santini, indipendentemente dalla Sua elezione proprio nella lista di Noi Campani, l'elemento di spicco atto a rivestire tale carica. E, quindi, oggi tra le altre storture, sin qui registrate, dobbiamo farcene carico di un’altra per il siluramento del dottor Giuseppe Pica, ad onta della decennale e riconosciuta professionalità spesa nel reparto di Ortopedia del S.Pio, a favore di un altro professionista proveniente da un nosocomio romano che, leggiamo sulla stampa, essere congiunto di un Consigliere Regionale della Campania, ma mi auguro ancora che sia un refuso di stampa. Lungi da noi fare una diatriba, che non ci compete, sulla valutazione della professionalità e competenza della triade degli emeriti in gara, ci si consenta di stigmatizzare il criterio, qualsiasi esso sia stato, di scelta, che non ha tenuto conto della lodevole dedizione e abnegazione dimostrata negli anni di servizio del professionista già in organico, professionalità e dedizione svolta nelle difficoltà epidemiche attuali facendo fronte anche ad un organico massacrato dalle urgenze per carenze di organico. Tra l'altro in questo modo si demotivano i colleghi ospedalieri in carriera che spesso per rimanere tra noi e per raggiungere qui, nella loro terra, ambiti traguardi, rinunciano ad incarichi più prestigiosi altrove. Lo stesso Sindaco, non essendo Ponzio Pilota, perchè non guida per sua stessa ammissione in una recente trasmissione televisiva, fa però il Ponzio Pilato non prendendo cappello sull'ennesima mortificazione della Città, optando invece sul non sento, non vedo, non parlo per non essere tacciato di lesa maestà nei confronti di De Luca. e di chi, per Suo conto, opera. La conclusione amara dell'assunto è che la nostra Piccola Provincia continua ad essere per la Regione Campania quello che è il Donbass per la Russia e l'Ucraina, qualcosa alla fine da sacrificare posto che tutto cambia perchè nulla cambi, ovvero servi della gleba ad libitum!” - E’ quanto ha dichiarato il Commissario Lucio Lonardo, a nome del Coordinamento di Forza Italia di Benevento.