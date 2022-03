Abbate: "Sanità De Luca basta su efficienza: deviazioni da ciò vanno denunciate" Il consigliere regionale: "Inutile metterla sul piano politico: non c'entra"

“Trasparenza, professionalità, serietà ed efficienza, sono questi i punti cardine del programma di Governo presentato ai cittadini, durante la campagna elettorale del nostro Governatore De Luca e che abbiamo recepito e perseguito come obiettivi principali della nostra policy amministrativa”. A dichiararlo il consigliere regionale Luigi Abbate.

“Per questo motivo - continua - eventuali distrazioni dalla politica sanitaria regionale vanno perseguite e denunciate. Così come le precarietà del governo territoriale, chiamato non solo ad attuare quanto previsto ma soprattutto ad essere garante delle indicazioni recepite.”

“Mi paiono invece strumentali le richieste di convocazione del consiglio comunale di Benevento che non ha alcuna titolarità al riguardo. Così - conclude- come altre dichiarazioni che la mettono sul Politico senza cogliere il senso della mia doglianza fatta per rispettare la comunità medica e quella della realtà della nostra Provincia”.