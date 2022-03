Detrazioni Irpef per famiglie. Mortaruolo (Pd): segnale di vicinanza Sostegno alle famiglie numerose: detrazioni per figli finalmente a carico

"Ben 400mila famiglie residenti in Campania e una parte di queste anche sannite, per un totale di un milione e mezzo di cittadini, beneficeranno di detrazioni sulle addizionali Irpef a decorrere da gennaio del 2022”. Lo comunica il consigliere regionale sannita del Pd, Erasmo Mortaruolo che aggiunge: "Il Consiglio regionale della Campania attraverso una variazione al Bilancio di previsione 2022/2024 come misura di contrasto alla povertà, ha varato un provvedimento che consentirà alle famiglie con almeno due figli di contare su una detrazione di 30 euro per ciascun figlio, mentre questo sconto salirà a 40 euro in caso di figli disabili”.

“Una manovra, prevista dalla legge 'Sostegno alle famiglie numerose: detrazioni per figli finalmente a carico' che consentirà - aggiunge il consigliere del Pd - un risparmio ai nuclei residenti sul territorio regionale di 12 milioni di euro all’anno, fondi che sono stati stornati da maggior introiti derivanti dall’impianto di termovalorizzazione di Acerra”.

“Si potrà accedere a questi bonus soltanto se il reddito complessivo familiare non è superiore a 28mila euro lordi. Non è molto - conclude Mortaruolo - ma in un periodo complicato come questo è pur sempre un segnale di vicinanza ai cittadini meno abbienti e a quelle fasce di reddito che hanno difficoltà a sbarcare il lunario. La maggioranza è coesa e sta lavorando per trovare altre forme di solidarietà e studiare ulteriori modalità di aiuto e sostegno alle fasce deboli"