"Maglione un miracolato, non dovrebbe pasticciare sul Molisannio" Il vicesegretario di Noi di centro Razzano risponde al deputato Cinque Stelle

"Ancora una volta Maglione confonde fischi per fiaschi. Capiamo che è stato unto dalla fortuna e solo e soltanto per questo ricoprirà ancora per poco la carica di deputato, ma pasticciare così tanto su un argomento serio qual è quello di creare il Molisannio è davvero paradossale". Così il vicesegretario provinciale di Noi Di Centro Giovanna Razzano. "Maglione dovrebbe sapere, ma purtroppo non lo sa, che i consigli regionali sono assemblee legislative, ovvero legiferano su tematiche strategiche per i territori e le collettività amministrate. Approvano leggi, ad esempio, su sanità, ambiente ed energia, trasporti, infrastrutture, attività produttive, lavoro e formazione, agricoltura, ovvero su settori che impattano quotidianamente sulla vita di ciascun cittadino. Per cui avere più consiglieri regionali in una provincia non significa ricercare poltrone ma rappresenta sicuramente una maggiore forza per il territorio affinché sia protagonista dal punto di vista programmatico. Maglione che, ripeto, è un miracolato, non conosce quali e quante difficoltà stanno attraversando le famiglie italiane, per cui sproloquia senza sapere le problematiche" conclude Razzano.