San Pio, Martusciello: "Classe politica beneventana debole e decandente" Il coordinatore regionale di Forza Italia: "Chiederemo accesso agli atti"

"Le nomine al San Pio sono una brutta pagina della sanità campana e la conseguenza della debolezza della classe politica beneventana e del decadimento dei tempi in cui stiamo vivendo. Chiederemo accesso agli atti e speriamo che presto un faro venga acceso dalle autorità competenti, nel frattempo non possiamo che essere solidali con ì beneventani, a cui toccherà andare altrove per avere una buona sanità" ha dichiarato Fulvio Martusciello, Coordinatore regionale vicario di Forza Italia.