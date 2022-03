Molisannio? Sindaco Campobasso dice no: "Benevento vorrebbe maggior peso..." Gravina: "Il Sannio lancerebbe un'opa sul Molise e su Campobasso"

"Sbagliato parlare della ipotesi di accorpamento tra Molise e la provincia di Benevento senza prima aprire un confronto, e sbagliato ancor di più questo tentativo di far passare il messaggio che un aumento di popolazione porterebbe a indubbi vantaggi per esempio sul piano della ripartizione del fondo sanitario". Lo ha dichiarato Roberto Gravina, sindaco di Campobasso, in merito alla proposta sostenuta dal Governatore Toma e dal sindaco di Benevento Clemento Mastella del Molisannio. "Mi viene il dubbio - aggiunge Gravina -che questa estensione dei nostri confini nasconda una voglia della provincia di Benevento di rivendicare un peso istituzionale, del resto sappiamo che la provincia beneventana ha quasi lo stesso numero di abitanti dell'intero Molise e questo le permetterebbe di lanciare un'opa sul Molise e sulla città capoluogo. L'iter legislativo per una annessione, poi, sarebbe lunghissimo, quello che invece è importante fare oggi è impegnarsi sul piano delle riforme strutturali, è lì che va focalizzata l'attenzione e non su operazioni che hanno il gusto di una ennesima trovata elettorale che non porterà vantaggi neppure a chi la propone"