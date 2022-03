Abbate: "Chiesta audizione in Commissione per il San Pio" Il consigliere regionale: "Ho chiesto anche di convocare la dirigenza del nosocomio"

“Ho presentato formale richiesta di audizione al Presidente della V Commissione Permanente, Sanità e Sicurezza Sociale, Vincenzo Alaia con l’obiettivo di segnalare alcune criticità relative alla gestione dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento”. A dichiararlo il consigliere regionale Luigi Abbate.

“Nello specifico auspico di ricevere esaustivi chiarimenti su specifiche tematiche: disagi assegnazione posti letto, mancanza di accordi/integrazione con i medici ospedalieri regionali e locali, sovraffollamento del Pronto Soccorso, liste d’attesa sia per i ricoveri programmati che per visite specialistiche, carenza personale e di prestazioni in convenzione ed infine omissione di fornitura farmaci alle dimissioni.

Alla luce di quanto elencato - conclude - ho chiesto che sia convocata la Direzione Generale del nosocomio sannita”.