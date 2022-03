Ato Rifiuti, Agostinelli: "Ora al lavoro" Iacovella presidente, Insogna Vice, definite le linee programmatiche

Dopo la composizione del consiglio d'ambito dell'Ato Rifiuti interviene Carmine Agostinelli, segretario provinciale di Noi Campani, che elenca anche i punti fondamentali su cui l'Ato dovrà l'avorare: "La segreteria provinciale del partito noi Di Centro formula i migliori auguri di buon lavoro al neo Consiglio d’Ambito dell’ ATO Rifiuti di Benevento che, riunitosi poco fa, ha eletto come suo Presidente Pasquale Iacovella e come Vice Presidente Rossano Insogna.

Il Consiglio nell’eleggere i vertici ha presentato anche le linee programmatiche che saranno un po’ la cartina di tornasole del Consiglio stesso. Ecco, pertanto, i punti fondamentali sui quali organizzazare l’intero ciclo dei rifiuti della Provincia di Benevento:

a) la rifunzionalizzazione dello STIR di Calsaduni;

b) la realizzazione di una stazione di trasferenza;

c) il recupero dell’impianto per i trattamento meccanico biologico (TMB) della frazione indifferenziata dei rifiuti;

d) la realizzazione presso lo STIR di Casalduni di un impianto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani mediante compostaggio anaerobico, così come previsto dal PRGRU della Regione Campania;

e) la messa in sicurezza della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte.

Per raggiungere questi obiettivi e in coerenza con gli stessi, si dovrà celermente:

1) rivedere ed attualizzare la bozza di Piano d’Ambito;

2) ridefinire i SAD con l’attribuzione agli stessi di specifiche funzioni nei limiti previsti dalla legge;

3) prevedere il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti dei 79 Comuni preferibilmente in modo diretto, anche attraverso una società in house;

4) allo stesso modo individuare una gestione in house dell’impiantistica (tmb, discarica, etc.. ) a servizio del ciclo integrato prioritariamente valutando l’acquisizione dell’attuale società provinciale SAMTE.

Queste azioni saranno oggetto della massima condivisione istituzionale, in primis con la Provincia di Benevento, attuale proprietario dello stir e della discarica, alla quale si proporrà di procedere ad un accordo per la gestione dell’attuale fase di transizione delle competenze.

Su queste priorità è impegnato l’EDA di Benevento, a tutela dell’ambiente e dell’intera collettività".