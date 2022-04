Hub vino e prodotti agricoli, Maglione: «Chiesto incontro al Presidente Asi» Per discutere di un progettualità completa ed efficiente per il futuro scalo merci

«Nelle scorse settimane ho promosso un percorso di riflessione in cui verificare la fattibilità di un investimento, nell’alveo della realizzazione dell’AV/AC Napoli-Bari, utile a gestire le merci del comparto del vino. Al tavolo di confronto hanno partecipato tutte le sigle agricole del Sannio, il Consorzio di Tutela Vino, l’Università del Sannio e il delegato regionale per la Napoli- Bari Fernando Errico» così in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione.

«Dal confronto avviato - prosegue il deputato - è emerso un reale interesse del comparto che, in un'ottica strategica, sarebbe utile estendere all’intero settore agricolo, attualmente escluso nella definizione dello scalo merci in zona Asi. Le idee sono molte, tra le più condivise quella di valutare la possibilità di istituire un polo del freddo, cioè un magazzino refrigerato per il mantenimento di temperature basse, che risulterebbe strategico per l’intero Meridione. Si tratta di idee che i tavoli istituzionali devono approfondire e rendere concrete rapidamente, dato che i tempi non consentono ulteriori lungaggini. In questa ottica, raccolta la piena disponibilità di tutti i soggetti interessati, ho richiesto uno specifico incontro al Presidente dell’ASI Luigi Barone, affinché la nascente sinergia tra istituzioni e settori produttivi possa portare a una progettualità completa ed efficiente per il futuro scalo merci. È una possibilità per il nostro territorio notoriamente segnato da una spiccata vocazione agricola, da tutelare ancor di più oggi che ne riscopriamo l’importanza a causa del blocco delle importazioni. Non dobbiamo consentire che un’attività che qui può eccellere, sia dislocata altrove. Perdere questa occasione significherebbe, ancora una volta, compromettere ulteriormente l’economia del Sannio», così conclude il deputato.